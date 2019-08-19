Бывшего боевика "ДНР" разоблачили в Киевской области

По данным спецслужбы, в 2014 году житель Харцызска - это Донецкая область - три месяца проходил "военную службу" в одном из незаконных вооруженных формирований "ДНР". В составе НВФ, как проинформировали в СБУ, злоумышленник выполнял функции охранника штаба, дислоцированного в родном городе.

"Боевик принимал участие в военных учениях, которые проводили с личным составом кадровые военнослужащие вооруженных сил РФ. Главарями террористической группировки он также привлекался к дежурствам на блокпостах и боевому дежурству на позициях вблизи линии разграничения.

Мужчина быстро разочаровался в "идеалах" террористов и почти два года работал на шахте, после чего решил переехать в Киевскую область", - сообщили в спецслужбе.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника в одном из районов Киевской области правоохранители обнаружили дополнительные доказательства его противоправной деятельности - несколько мобильных телефонов и компьютерную технику, содержащие переписку, связанную с участием в "ДНР".

Следователи СБУ сообщили боевику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) УК Украины. В свою очередь, он полностью признал свою вину и дал обличительные показания о присутствии кадровых российских военных на временно оккупированных территориях, добавили в спецслужбе.

Досудебное расследование в уголовном производстве уже завершено. Материалы дела с обвинительным актом переданы в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Луганской области правоохранители разоблачили бывшего боевика "ЛНР".