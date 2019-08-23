В Луганской области разоблачили информаторов боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Контрразведчики пресекли противоправную деятельность двух украинских гражданок, которые обеспечивали террористические группировки так называемой ЛНР разведывательными данными о подразделениях, задействованных в операции Объединенных сил. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, жительница подконтрольной украинской власти территории Луганской области собирала информацию о силах и средствах украинских силовых структур и вооруженных сил. Полученные данные она передавала другой гражданке Украины — боевику так называемой 4 ОМСБр 2 АК НС террористической организации “ЛНР”.
Сейчас обоим гражданкам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Материалы дела переданы в суд.
Напомним, в Луганской области сообщено о подозрении лицу, которая по телефону передавала террористам “ЛНР” разведывательную информацию.