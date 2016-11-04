Бойовики знову обстріляли позиції ЗСУ на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Протягом минулої доби російсько-терористичні війська шість разів обстрілювали позиції українських військових в районі АТО. Про це УНН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.
Зокрема, на попаснянському напрямку із 82-мм мінометів та автоматичних гранатометів відкривався вогонь у напрямку села Новозванівка та міста Золоте.
У той же час бойовики застосували автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю по розташуванню наших воїнів біля села Сизе та смт Станиця Луганська. А у напрямку села Трьохізбенка Новоайдарського району зафіксовано обстріл з автоматичних гранатометів.