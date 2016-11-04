Боевики снова обстреляли позиции ВСУ в Луганской области

В частности, на Попаснянском направлении из 82-мм минометов и автоматических гранатометов открывался огонь в направлении села Новозвановка и города Золотое.

В то же время боевики применили автоматические гранатометы и стрелковое оружие по расположению наших воинов возле села Сизое и пгт Станица Луганская. А в направлении села Трехизбенка Новоайдарского района зафиксирован обстрел из автоматических гранатометов.