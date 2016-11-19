Бойовики за день 18 разів обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. За день бойовики в зоні АТО здійснили 18 обстрілів позицій сил ЗСУ, передає УНН із посиланням на прес-центр штабу АТО.
Як повідомили у прес-центрі, протягом дня російсько-окупаційний контингент продовжив обстрілювати наші позиції на всіх напрямках. На Маріупльському – з мінометів окупанти вели вогонь по Широкиному, Красногорівці, Талаківці, Павлополю. По Широкиному вогонь вела 152 міліметрова артилерія, стріляв і танк.
"На Луганському напрямку з гранатометів було обстріляно Оріхове та Кримське. А на Донецькому – в районі Авдіївки і Луганського по наших позиціях ворог вів вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
У прес-центрі також відзначили, що загалом відбулося 18 обстрілів.
Раніше речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що учора, 18 листопада, в зоні АТО зафіксували понад 80 мінометних обстрілів по позиціям українських військових.