Боевики за день 18 раз обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. За день боевики в зоне АТО совершили 18 обстрелов позиций сил ВСУ, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Как сообщили в пресс-центре, в течение дня российско-оккупационный контингент продолжил обстреливать наши позиции на всех направлениях. На Мариупольском - из минометов оккупанты вели огонь по Широкино, Красногоровке, Талаковке, Павлополю. По Широкино огонь вела 152 миллиметровая артиллерия, стрелял и танк.
"На Луганском направлении из гранатометов были обстреляны Орехово и Крымское. А на Донецком - в районе Авдеевки и Луганского по нашим позициям враг вел огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В пресс-центре также отметили, что в целом произошло 18 обстрелов.
Ранее пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что вчера, 18 ноября, в зоне АТО зафиксировали более 80 минометных обстрелов по позициям украинских военных.