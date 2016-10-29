Бойовики випустили на маріупольському напрямку близько 400 мін
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Незаконні збройні формування протягом минулої доби здійснили 28 обстрілів на маріупольському напрямку і випустили по позиціях українських військових близько 400 мінометних мін різного калібру. Про це сьогодні сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Всього минулої доби на маріупольському напрямку зафіксовано 28 обстрілів, 15 з них - з важкого озброєння", - сказав він.
За словами А.Лисенка, саме на маріупольському напрямку тривають найбільш інтенсивні бойові дії на всьому фронті.
"По наших позиціях було випущено майже 400 мінометних мін різного калібру. Основні гарячі точки вже традиційно – Мар'їнка і Широкине з околицями. Більша частина обстрілів відбулася в темну пору доби", - додав він.
Нагадаємо, минулої доби, з 28 на 29 жовтня, у зоні АТО загинув один військовий, сім зазнали поранень.