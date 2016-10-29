Боевики выпустили на мариупольском направлении около 400 мин

"Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении зафиксировано 28 обстрелов, 15 из них - из тяжелого вооружения", - сказал он.

По словам А.Лысенко, именно на мариупольском направлении продолжаются наиболее интенсивные боевые действия по всему фронту.

"По нашим позициям было выпущено почти 400 минометных мин различного калибра. Основные горячие точки уже традиционно - Марьинка и Широкино с окрестностями. Большая часть обстрелов состоялась в темное время суток", - добавил он.

Напомним, за минувшие сутки, с 28 на 29 октября в зоне АТО погиб один военный, семь получили ранения.