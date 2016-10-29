Боевики выпустили на мариупольском направлении около 400 мин
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки осуществили 28 обстрелов на мариупольском направлении и выпустили по позициям украинских военных около 400 минометных мин различного калибра. Об этом сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении зафиксировано 28 обстрелов, 15 из них - из тяжелого вооружения", - сказал он.
По словам А.Лысенко, именно на мариупольском направлении продолжаются наиболее интенсивные боевые действия по всему фронту.
"По нашим позициям было выпущено почти 400 минометных мин различного калибра. Основные горячие точки уже традиционно - Марьинка и Широкино с окрестностями. Большая часть обстрелов состоялась в темное время суток", - добавил он.
Напомним, за минувшие сутки, с 28 на 29 октября в зоне АТО погиб один военный, семь получили ранения.