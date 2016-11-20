Бойовики випустили 20 мін на луганському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Бойовики здійснили серію провокацій з використанням 82-мм та 120-мм мінометів та випустили 20 мін на луганському напрямку. про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Російсько-окупаційні війська здійснили серію провокацій у Попаснянському та Новоайдарському районах, відкривши вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. З 10-ї вечора в хід пішло важке озброєння. Ворог стріляв з 82- та 120-мм мінометів поблизу Новозванівки і Кримського та загалом випустив 20 мін”, - сказав він.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні АТО троє українських військових зазнали поранень.