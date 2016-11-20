Боевики выпустили 20 мин на луганском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Боевики совершили серию провокаций с использованием 82-мм и 120-мм минометов и выпустили 20 мин на луганском направлении. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Российско-оккупационные войска осуществили серию провокаций в Попаснянском и Новоайдарском районах, открыв огонь из стрелкового оружия и гранатометов. С 10 вечера в ход пошло тяжелое вооружение. Враг стрелял из 82- и 120-мм минометов вблизи Новозвановки и Крымского выпустив 20 мин", - сказал он.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО трое украинских военных получили ранения.