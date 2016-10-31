Бойовики сьогодні 22 рази обстрілювали українських військових – штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня УНН. Незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили 22 обстріли позицій українських військових. Про це повідомили УНН у прес-центрі АТО на сторінці у Facebook.
“Протягом дня в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 22 випадки відкриття вогню по позиціях Збройних Сил України”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією штабу, на маріупольському напрямку відбулось 11 обстрілів.
“В районах Гранітного, Лебединського, Гнутового та Новотроїцького противник вів вогонь з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї, а поблизу Широкиного і Степного — з мінометів калібрів 82 мм і 120 мм”, — уточнили у прес-центрі.
На донецькому напрямку окупанти 7 разів порушували режим тиші.
“Проти захисників шахти Бутівка було використано кулемети великого калібру, гранатомети різних систем, стрілецьке зброю, в Луганському — вогонь БМП, а в Авдіївці та Верхньоторецькому — міномети калібру 82 та 120 мм”, — повідомили у штабі.
Крім того, як поінформували у прес-центрі АТО, на Луганському напрямку зафіксовано 4 збройні провокації. Поблизу Кримського і Лопаскіного проти українських підрозділів бойовики застосовували гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю, а в Нижньотеплому, окрім цього, вогонь вели ворожі снайпери обстріли.