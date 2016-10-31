Боевики сегодня 22 раза обстреливали украинских военных - штаб АТО

"В течение дня в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 22 случая открытия огня по позициям Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

По информации штаба, на мариупольском направлении состоялось 11 обстрелов.

"В районах Гранитного, Лебединского, Гнутово и Новотроицкого противник вел огонь из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, а вблизи Широкино и Степного - из минометов калибров 82 мм и 120 мм", - уточнили в пресс-центре.

На донецком направлении оккупанты 7 раз нарушали режим тишины.

"Против защитников шахты Бутовка были использованы пулеметы крупного калибра, гранатометы различных систем, стрелковое оружие, в Луганском - огонь БМП, а в Авдеевке и Верхнеторецком - минометы калибра 82 и 120 мм", - сообщили в штабе.

Кроме того, как сообщили в пресс-центре АТО, на луганском направлении зафиксированы 4 вооруженных провокации. Вблизи Крымского и Лопаскино против украинских подразделений боевики применяли гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, а в Нижнетеплом, кроме этого, огонь вели вражеские снайперы.