Бойовики пошкодили спортзал у школі в Мар'їнці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Бойовики пошкодили спортивний зал у школі в Мар'їнці. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Внаслідок агресивних дій незаконних збройних формувань в Марїнці пошкоджено спортивний зал місцевої школи. Це вже другий схожий випадок за місяць", - сказав А.Лисенко.
Також він додав, що ситуація на маріупольському напрямку залишається схожою на минулі дні.
"Всього минулої доби на маріупольському напрямку зафіксовано 24 ворожі обстріли, шість із них з важкого озброєння", - повідомив А.Лисенко.
Крім того, він додав, що всією лінією фронту прокотилася серія мінометних обстрілів з боку противника. По позиціях сил АТО було випущено 40 мінометних мін різного калібру.
Як повідомляв УНН, вночі бойовики вдруге за місяць обстріляли школу № 2 у Мар’їнці, де навчаються 150 дітей.