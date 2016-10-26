Боевики повредили спортзал в школе в Марьинке

"В результате агрессивных действий незаконных вооруженных формирований в Марьинке поврежден спортивный зал местной школы. Это уже второй подобный случай за месяц", - сказал А.Лысенко.

Также он добавил, что ситуация на мариупольском направлении остается похожей на прошлые дни.

"Всего за прошедшие сутки на мариупольском направлении зафиксировали 24 вражеских обстрела, шесть из них из тяжелого вооружения", - сообщил А.Лысенко.

Кроме того, он добавил, что по всей линии фронта прокатилась серия минометных обстрелов со стороны противника. По позициям сил АТО было выпущено 40 минометных мин разного калибра.

Как сообщал УНН, ночью боевики второй раз за месяц обстреляли школу № 2 в Марьинке, где учатся 150 детей.