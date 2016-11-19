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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Бойовики майже п’ять годин підряд обстрілювали Красногорівку

Бойовики майже п’ять годин підряд обстрілювали Красногорівку

Київ • УНН

 • 10909 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Красногорівці більше чотирьох годин поспіль лунали ворожі обстріли, постраждала цивільна жінка. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

“У Красногорівці ввечері противник понад 4 години безперервно вів вогонь з важкого озброєння: мінометів різного калібру та із гаубиць калібром 152 мм”, — повідомив А.Сисенко

Також він додав, що в результаті біля підїзду житлового будинку було поранено цивільну жінку.

Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли житловий сектор Красногорівки на Донеччині з мінометів. Снаряд вибухнув біля під’їзду, в результаті чого постраждала мирна мешканка 1966 р.н.

Українські Національні Новини

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