Бойовики майже п’ять годин підряд обстрілювали Красногорівку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Красногорівці більше чотирьох годин поспіль лунали ворожі обстріли, постраждала цивільна жінка. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“У Красногорівці ввечері противник понад 4 години безперервно вів вогонь з важкого озброєння: мінометів різного калібру та із гаубиць калібром 152 мм”, — повідомив А.Сисенко
Також він додав, що в результаті біля підїзду житлового будинку було поранено цивільну жінку.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли житловий сектор Красногорівки на Донеччині з мінометів. Снаряд вибухнув біля під’їзду, в результаті чого постраждала мирна мешканка 1966 р.н.