Боевики почти 5 часов подряд обстреливали Красногоровку
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Красногоровке более четырех часов подряд звучали враждебные обстрелы, пострадала гражданская женщина. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"В Красногоровке вечером противник более 4 часов непрерывно вел огонь из тяжелого вооружения: минометов различного калибра и с гаубиц калибром 152 мм", - сообщил А.Лысенко
Также он добавил, что в результате у подъезда жилого дома было ранено гражданскую женщину.
Как сообщал УНН, боевики обстреляли жилой сектор Красногоровки Донецкой области из минометов. Снаряд взорвался возле подъезда, в результате чего пострадала мирная жительница 1966 г.р.