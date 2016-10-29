Бойовики чотири години обстрілювали авдіївську промзону
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Незаконні збройні формування протягом минулої доби здійснили на донецькому напрямку 10 обстрілів українських позицій, зокрема, по авдіївській промзоні вели вогонь протягом чотирьох годин. Про це сказав речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"В авдіївській промзоні вчора відбувся надзвичайно потужний ворожий обстріл з важкого озброєння. Він тривав безперервно майже чотири години. По наших позиціях було випущено не менше 130 мінометних мін різного калібру та артилерійських снарядів", - сказав він.
Зважаючи на інтенсивні обстріли з боку бойовиків, зазначив А.Лисенко, українські війська також вимушені були відкривати вогонь у відповідь.
"Друга гаряча точка – це світлодарська дуга. Там вчора окупанти також використовували міномети, гармати та бронетехніку. Ще один ворожий обстріл відбувся на позиції шахта Бутовка. На інших рубежах, а саме в Горлівській, Опитному та Пісках було спокійно", - уточнив речник Міноборони з питань АТО.
За його словами, всього на донецькому напрямку зафіксовано 10 ворожих обстрілів, чотири з них з важкого озброєння.
Крім того, зазначив А.Лисенко, на луганському напрямку бойові дії вчора велися у Слов’яносербському та Попаснянському районах.
"Найбільше неспокійно було у Кримському. Там окупанти активно застосовували міномети та бронетехніку. Вогонь вівся відразу з двох напрямків – східного та південного. Українські війська активно відкривали вогонь у відповідь. Всього минулої доби на луганському напрямку зафіксовано 17 ворожих обстрілів, 5 з них з важкого озброєння", - розповів А.Лисенко.