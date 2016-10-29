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Боевики 4 часа обстреливали авдеевскую промзону

Боевики 4 часа обстреливали авдеевскую промзону

Киев • УНН

 • 11885 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки осуществили на донецком направлении 10 обстрелов украинских позиций, в частности по Авдеевский промзоне вели огонь в течение четырех часов. Об этом сказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"В авдеевский промзоне вчера состоялся очень мощный вражеский обстрел из тяжелого вооружения. Он продолжался непрерывно почти 4 часа. По нашим позициям было выпущено не менее 130 минометных мин различного калибра и артиллерийских снарядов", - сказал он.

Учитывая интенсивные обстрелы со стороны боевиков, отметил А.Лысенко, украинские войска также вынуждены были открывать огонь.

"Вторая горячая точка - это Светлодарска дуга. Там вчера оккупанты также использовали минометы, пушки и бронетехнику. Еще один вражеский обстрел произошел на позиции шахта Бутовка. На других рубежах, а именно в Горловской, Опытном и Песках было спокойно", - уточнил представитель Минобороны по АТО.

По его словам, всего на донецком направлении зафиксировано 10 вражеских обстрелов, четыре из них с тяжелого вооружения.

Кроме того, отметил А.Лысенко на луганском направлении боевые действия вчера велись в Славяносербском и Попаснянском районах.

"Больше всего беспокойно было в Крымском. Там оккупанты активно применяли минометы и бронетехнику. Огонь велся сразу с двух направлений - восточном и южном. Украинские войска активно открывали огонь. Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано 17 вражеских обстрелов, 5 из них из тяжелого вооружения", - рассказал А.Лысенко.

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