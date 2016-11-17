Бойовики 15 разів обстріляли позиції сил АТО - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. З початку доби бойовики 15 разів обстріляли сили АТО на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Протягом дня російсько-окупаційний контингент продовжив обстріли наших позицій із забороненого Мінськими домовленостями озброєння... Загалом бойовики обстріляли наші позиції 15 разів”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник 17 листопада повдіомив, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції один український військовий загинув, один зазнав поранень.