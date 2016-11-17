Боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. С начала суток боевики 15 раз обстреляли силы АТО на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"В течение дня российско-оккупационный контингент продолжил обстрелы наших позиций с запрещенного минскими договоренностями вооружения ... В общем боевики обстреляли наши позиции 15 раз", - говорится в сообщении.
Напомним, пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 17 ноября сообщил, что за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военный погиб, один получил ранения.