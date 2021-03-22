Боєць змішаних єдиноборств прийняв виклик боксера Берінчика

Деталі

Уродженець Нижнього Новгорода, який виступає під прапором Ірландії, готовий до сутички за правилами кулачних боїв із чемпіоном WBO International Берінчиком.

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"Давай. Знімай подушки з рук і влаштуємо справжній махач", - Лобов адресував слова Берінчику.

Доповнення

Лобов - боєць змішаних бойових мистецтв, який виступав під егідою UFC в напівлегкій і легкій вагових категоріях. Учасник турнірів по кулачних боях "Bare Knuckle FC", а також друг та спаринг-партнер зіркового бійця Конора Макгрегора.

Нагадаємо

У крайньому поєдинку Берінчик в черговий раз влаштував шоу при виході на бій, зобразивши із себе людину із переламаною ногою та рукою (був у гіпсі).