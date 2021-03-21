Боксер Берінчик нокаутом захистив титул чемпіона WBO International
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У п'ятому захисті титулу інтернаціонального чемпіона WBO в легкій вазі (до 61,2 кг) Денис Беринчик (15-0, 9 КО) переміг чемпіона Латинської Америки за аналогічною версією Хосе Санчеса (18-2, 7 КО) з Чилі. Про це інформує УНН з посиланням на сайт "Vringe".
Деталі
Берінчик відразу нав’язав гостю свою гру і вже у 2-му раунді розбив обличчя опоненту — зробив січку під лівим оком. Розуміючи, що зволікати не варто, на початку 3-го боєць з України насів на чилійця. Після чергової затяжної серії Дениса рефері зупинив побиття гостя в кутку рингу.
Примітно, що на передматчевому шоу Берінчик на цей раз виїхав до рингу загіпсованим на ліжку.
Доповнення
Берінчик виборов 15-й поєдинок у професійній кар’єрі (9 КО). В активі українця також “срібло” Олімпійських ігор у Лондоні.