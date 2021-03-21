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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 274153 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 317432 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157540 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143005 просмотра

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Боксер Беринчик нокаутом защитил титул чемпиона WBO International

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КИЕВ. 22 марта. УНН. В пятом защите титула интернационального чемпиона WBO в легком весе (до 61,2 кг) Денис Беринчик (15-0, 9 КО) победил чемпиона Латинской Америки по аналогичной версии Хосе Санчеса (18-2, 7 КО) из Чили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "Vringe".

Детали

Беринчик сразу навязал гостю свою игру и уже во 2-м раунде разбил лицо оппоненту — сделал сечку под левым глазом.

Понимая, что медлить не стоит, в начале 3-го боец из Украины насел на чилийца. После очередной затяжной серии Дениса рефери остановил избиение гостя в углу ринга.

Примечательно, что на предматчевом шоу Беринчик на этот раз выехал в ринг загипсованным на кровати.

Дополнение

Беринчик завоевал 15-й поединок в профессиональной карьере (9 КО). В активе украинца также “серебро” Олимпийских игр в Лондоне.

Украинские Национальные Новости

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