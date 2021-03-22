Боец смешанных единоборств принял вызов боксера Беринчика
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Боец смешанных единоборств Артем Лобов принял вызов украинского боксера Дениса Беринчика после его выигрыша в крайнем бою с чилийцем Хосе Санчесом, сообщает УНН со ссылкой на страницу Лобова в Instagram.
Детали
Уроженец Нижнего Новгорода, выступающий под флагом Ирландии, готов к схватке по правилам кулачных боев с чемпионом WBO International Беринчик.
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"Давай. Снимай подушки с рук и устроим настоящий махач", - Лобов адресовал слова Беринчику.
Дополнение
Лобов - боец смешанных боевых искусств, который выступал под эгидой UFC в полулегком и легком весовых категориях. Участник турниров по кулачным боям "Bare Knuckle FC", а также друг и спарринг-партнер звездного бойца Конора Макгрегора.
Напомним
В крайнем поединке Беринчик в очередной раз устроил шоу при выходе на бой, изобразив из себя человека со сломанной ногой и рукой (был в гипсе).