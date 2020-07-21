"Боруссія" сплатила чернігівській школі Ярмоленка частину солідарного платежу, а "Динамо" - й досі не розрахувалося

Так, за словами юриста, під час трансферу Андрія Ярмоленка до німецького клубу, усі зобов'язання стосовно сплати платежів солідарності на себе брало "Динамо".

"ФК "Динамо" брав на себе зобов‘язання перерахувати кошти, які "Боруссія" могла б перерахувати СДЮШОР "Юність" (Чернігів) напряму. Але чомусь "Динамо" і "Боруссія" домовились так. З чиєї ініціативи це відбулося — питання відкрите", - каже він.

Після успішного оскарження дій "Динамо" та "Боруссії" у ФІФА, Плата спорів винесла рішення, яким зобов'язала німецький клуб сплатити дитячій школі "Юність" солідарний платіж за футболіста.

"Рішення стосувалося "Боруссії", бо це пряма норма ФІФА. Раніше вони зробили такий "реверанс" - комбінацію, в результаті чого "Боруссія" заплатила 286 тис. євро у складі тих сум, які взагалі пішли на "Динамо" разом із загальною сумою трансферу, я так розумію. Далі ФІФА вирішило, що німецький клуб має виплатити школі близько 300 тис. євро. Вже після цього рішення, буквально вчора, "Юність" отримала від "Боруссії" кошти у розмірі 136,500 євро. Тому із ними питань вже немає, а є питання до "Динамо", - розповів Юрченко.

Він нагадав, що "Динамо" частину солідарного платежу за Ярмоленка (у сумі 150 тис. євро) раніше перераховувало на ГО "Юність", що немає жодного відношення до спортивної чернігівської школи. І директора цієї самозваної "юності" сьогодні судять за шахрайство.

"Він визнає свою вину. Та школі від цього не легше. Рахунки там були арештовані, і не виключено, що вони можуть бути конфісковані в рахунок держави, як речовий доказ по справі.

Разом з тим, у матеріалах справи є листування між "Динамо" та шахрайською ГО, вони спілкувалися з приводу перекидання коштів, належних чернігівській школі. Вони й договір підписали", - розповідає адвокат і додає, що за таких обставин столичне "Динамо" не можна вважати потерпілою стороною у справі.

ФК отримав такий статус від слідчого напередодні, і наразі це рішення юристами школи "Юність" оскаржено.

"Потерпілою стороною може бути тільки та особа, якій нанесено шкоду у результаті злочину. Злочин у нас є, але яка шкода нанесена "Динамо"? Її немає. І якби "Динамо" була заподіяна шкода, то вони, мабуть, так само заявили би позов до цієї ГО "Юність". А позову немає. Вже третій рік йде. Немає позову - немає шкоди, але якимось чином їх визнали потерпілими", - пояснив позицію чернігівської "Юності" Юрченко.

Нагадаємо, "Юність" заявила до "Динамо" позов на сотні тисяч євро.

Як писав УНН, суд розпочав слухати справу солідарного платежу за трансфер Ярмоленка з “Динамо”.