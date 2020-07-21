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4 марта, 13:25 • 109483 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102508 просмотра

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"Боруссия" заплатила черниговской школе Ярмоленко часть солидарного платежа, а "Динамо" - до сих пор не рассчиталось

"Боруссия" заплатила черниговской школе Ярмоленко часть солидарного платежа, а "Динамо" - до сих пор не рассчиталось

Киев  •  УНН

 • 18809 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. История скандального трансфера украинского футболиста Андрея Ярмоленко с ФК "Динамо" в немецкую "Боруссию" никак не закончится уже третий год подряд. И это несмотря на то, что есть уголовное производство за мошенничество с деньгами черниговской школы "Юность", а также решение Палаты споров ФИФА в пользу детского спортивного заведения. Об этом в комментарии УНН рассказал адвокат материнской школы Ярмоленко Юрий Юрченко, сообщив новые подробности и детали этого запутанного дела.

Так, по словам юриста, во время трансфера Андрея Ярмоленко в немецкий клуб, все обязательства по уплате платежей солидарности на себя принимало "Динамо".

"ФК "Динамо" брал на себя обязательства перечислить средства, которые "Боруссия" могла бы перечислить СДЮШОР "Юность" (Чернигов) напрямую. Но почему "Динамо" и "Боруссия" договорились так. По чьей инициативе это произошло - вопрос открытый ", - говорит он.

После успешного обжалования действий "Динамо" и "Боруссии" в ФИФА, плата споров вынесла решение, которым обязала немецкий клуб оплатить детской школе "Юность" солидарный платеж за футболиста.

"Решение касалось "Боруссии", потому что это прямая норма ФИФА. Ранее они сделали такой "реверанс" - комбинацию, в результате чего "Боруссия" заплатила 286 тыс. евро в составе тех сумм, которые вообще пошли на "Динамо" вместе с общей суммой трансфера, я так понимаю. Далее ФИФА решило, что немецкий клуб должен выплатить школе около 300 тыс. евро. Уже после этого решения, буквально вчера, "Юность" получила от "Боруссии" средства в размере 136,500 евро. Поэтому с ними вопросов уже нет, а вопрос к "Динамо", - рассказал Юрченко.

Он напомнил, что "Динамо" часть солидарного платежа за Ярмоленко (в сумме 150 тыс. евро) ранее перечисляло на ОО "Юность", что не имеет никакого отношения к спортивной черниговской школе. И директора этой самозванной "Юности" сегодня судят за мошенничество.

"Он признает свою вину. Но школе от этого не легче. Счета там были арестованы, и не исключено, что они могут быть конфискованы в счет государства, как вещественное доказательство по делу.

Вместе с тем, в материалах дела есть переписка между "Динамо" и мошеннической ОО, они общались по поводу переброски средств, принадлежащих черниговской школе. Они и договор подписали", - рассказывает адвокат и добавляет, что при таких обстоятельствах столичное "Динамо" нельзя считать потерпевшей стороной.

ФК получил такой статус от следователя накануне, и теперь это решение юристами школы "Юность" обжаловано.

"Потерпевшей стороной может быть только лицо, которому нанесен ущерб в результате преступления. Преступление у нас есть, но какой вред нанесен "Динамо"? Его нет. И если бы "Динамо" был причинен вред, то они, видимо, так же заявили бы иск к этой ОО "Юность". А иска нет. Уже третий год идет. Нет иска - нет вреда, но каким-то образом их признали потерпевшими", - пояснил позицию черниговской "Юности" Юрченко.

Напомним, "Юность" заявила в "Динамо" иск на сотни тысяч евро.

Как писал УНН, суд начал слушать дело солидарного платежа за трансфер Ярмоленко с "Динамо".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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