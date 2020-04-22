Школа Ярмоленка й досі не отримала платежу за трансфер футболіста з “Динамо”

Він нагадав, що згідно з рішенням Палати спорів ФІФА, кошти школі “Юність” має перерахувати “Боруссія”, однак, поки що цього не сталося.

“Ми чекаємо від "Боруссії“ кошти. 7 березня вони надіслали на школу листа — "ми, згідно з рішенням ФІФА, перерахуємо вам кошти — 136 тис. 500 євро“.

Ми надали їм наші координати, рахунок школи, і дали адресу, куди перерахувати кошти. "Боруссія“ нашого листа отримала із банківськими реквізитами. Але кошти вони поки що не надіслали”, — сказав Прокопович.

Як писав УНН, 11 лютого поліція Києва повідомила про завершення досудового розслідування у “трансферній справі” Ярмоленка.

“Обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням співзасновника та голови правління громадської організації (Олександра Салія — ред.) скеровано до суду для подальшого розгляду. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі”, — повідомили правоохоронці.

Трансфер Ярмоленка відбувся ще у серпні 2017 року. За нього чернігівська материнська школа футболіста мала отримати від ФК “Динамо” (Київ) платіж солідарності у 286,4 тис. євро. Проте, з невідомих причин, частину зазначеного платежу у 150 тис. євро “Динамо” у січні 2018 року безпідставно перерахувало громадській організації “Чернігівський обласний футбольний клуб “Юність” (Олександра Салія — ред.), яка не має жодного стосунку до материнської школи футболіста.

На думку слідчих Нацполіції Києва, перекинуті “Динамо” на рахунку ГО “Клуб “Юність” кошти надалі були переведені в готівку.

Загальна сума трансферу Ярмоленка, за даними ЗМІ, становила 25 млн євро, які ТОВ “Футбольний клуб “Динамо (Київ)” (Україна) разом з офшорною компанією “Динамо Київ” (Кіпр) ЛТД отримали від дортмундської “Боруссії” у повному обсязі.

Цікаво, що підписуючи договір з “Боруссією” про трансфер Ярмоленка, “Динамо” брало на себе всі зобов’язання по сплаті платежів солідарності за футболіста. Ба більше, керівництво столичного клубу, підписуючи документи про перерахування 150 тис. євро на несправжню школу — ГО"Клуб Юність“, зменшило суму солідарного платежу практично у два рази (з 286,4 тис. євро до 150 тис. євро).

Додамо, що керівник ДЮСШ “Юність” неодноразово письмово і публічно звертався до “Динамо” і його власників — братів Суркісів — з проханням виконати перед школою солідарні зобов’язання.