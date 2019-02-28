Спортивна школа Ярмоленка вимагає від Суркіса розрахунку за трансфер футболіста

У листі, адресованому Суркісу, Прокопович нагадує, що за трансфер Ярмоленка до ФК "Боруссія", який відбувся ще у серпні 2017 року, чернігівська материнська школа футболіста мала отримати платіж солідарності у розмірі 286,4 тис. євро. Проте з невідомих причин частину зазначеного платежу солідарності у розмірі 150 тис. євро "Динамо" у січні 2018 року безпідставно перерахувало неприбутковій громадській організації "Чернігівський обласний футбольний клуб "Юність". Вказана ГО не має ніякого стосунку до материнської школи футболіста, пише Прокопович.

"Платіж солідарності, здійснений у січні 2018 року на підставі договору від 20.12.2017 року, на користь громадської організації "Чернігівський обласний футбольний клуб "Юність" в сумі 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) євро є незаконним", - йдеться у документі.

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Прокопович нагадує, що за фактом шахрайства з грошима, які так і не були сплачені на користь дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу "Юність" адміністрацією столичного ФК "Динамо", відкрито кримінальне провадження, у якому чернігівська школа "Юність" визнана потерпілою стороною.

Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження №42018100000000411 від 03 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

"Прошу здійснити виплату у повному обсязі в сумі 286 472,6 євро на користь КПНЗ Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу "Юність" Чернігівської обласної державної адміністрації", - наголошує Прокоповича у листі до Суркіса.

Нагадаємо, за рік пошуку "зниклого" платежу солідарності за Ярмоленка досі не оголошено жодної підозри.