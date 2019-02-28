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Спортивная школа Ярмоленко требует от Суркиса расчета за трансфер футболиста

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Директор черниговской СДЮШОР "Юность" Геннадий Прокопович обратился к президенту ФК "Динамо" (Киев) Игоря Суркиса с открытым письмом. В нем Прокович просит Суркиса оплатить платеж солидарности черниговской школе за трансфер футболиста Андрея Ярмоленко, передает УНН со ссылкой на текст документа.

В письме, адресованном Суркису, Прокопович напоминает, что за трансфер Ярмоленко в ФК "Боруссия", который состоялся еще в августе 2017 года, черниговская материнская школа футболиста должна была получить платеж солидарности в размере 286,4 тыс. евро. Однако по неизвестным причинам часть указанного платежа солидарности в размере 150 тыс. евро "Динамо" в января 2018 года безосновательно перечислило неприбыльной общественной организации "Черниговский областной футбольный клуб "Юность". Указанная ОО не имеет никакого отношения к материнской школе футболиста, пишет Прокопович.

"Платеж солидарности, осуществленный в январе 2018 года на основании договора от 20.12.2017 года, в пользу общественной организации "Черниговский областной футбольный клуб "Юность" в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч) евро является незаконным", - говорится в документе.

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Прокопович напоминает, что по факту мошенничества с деньгами, которые так и не были оплачены в пользу детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу "Юность" администрацией столичного ФК "Динамо", открыто уголовное производство, в котором черниговская школа "Юность" признана потерпевшей стороной.

Речь идет об уголовном производстве №42018100000000411 от 3 мая 2018 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

"Прошу осуществить выплату в полном объеме в сумме 286 472,6 евро в пользу КПНЗ Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Юность" Черниговской областной государственной администрации", - отмечает Прокоповича в письме Суркиса.

Напомним, за год поиска "пропавшего" платежа солидарности за Ярмоленко сих пор не объявлено ни одного подозрения.

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