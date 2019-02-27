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Несплата платежу солідарності за Ярмоленка: Кравчука попросили розібратися із "Динамо"

Несплата платежу солідарності за Ярмоленка: Кравчука попросили розібратися із "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Директор спортивної школи "Юність" звернувся із відкритим листом до акціонера столичного ФК "Динамо" Леоніда Кравчука та просить його сприяння у вирішенні питання виплати платежу солідарності за трансфер Андрія Ярмоленка, передає УНН з посиланням на сайт Чернігівської федерації футболу. 

"Після переходу футболіста Андрія Ярмоленка з ФК "Динамо" (Київ) до ФК "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) СДЮШОР "Юність" (Чернігів), яку я очолюю, мала отримати від ФК "Динамо" (Київ) платіж солідарності у розмірі 286 472,6 євро.

… Однак, з жалем змушений констатувати, що вже більше року СДЮШОР "Юність" не може отримати від ФК "Динамо" (Київ) бодай якоїсь частини платежу солідарності після трансферу Андрія Ярмоленка до "Боруссії" (Дортмунд). Ця історія неодноразово висвітлювалася у засобах масової інформації, однак жодних зрушень не має, і, на мою думку, це заплямовує репутацію та імідж клубу, Головою Наглядової ради якого Ви є", - йдеться у листі за підписом Геннадія Прокоповича.

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Він додає, що сподівається на реакцію Кравчука.

"Зважаючи на займану Вами посаду, Ваш високий авторитет і впливовість, прошу Вашого сприяння у вирішенні законного отримання СДЮШОР "Юність" (Чернігів) платежу солідарності від ФК "Динамо" (Київ) за підготовку та виховання футболіста Андрія Ярмоленка", - сказано в документі.

Нагадаємо, що за фактом шахрайства з грошима, які так і не були сплачені на користь дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу “Юність” адміністрацією столичного ФК “Динамо”, відкрито кримінальне провадження. Слідство триває майже рік, проте ані підозрюваних, ані винних так і не названо. 

Слідчі, зокрема, з’ясовують, чому частина платежу солідарності у розмірі 150 тис. євро свого часу була перерахована "Динамо" на рахунки громадської організації "Юність", яка не має жодного стосунку до спортивної школи "Юність".

У самій школі відкрито говорять про небажання власника клубу "Динамо" оплатити платіж, а ще очікують на відповідну реакцію УЄФА з цього приводу.

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