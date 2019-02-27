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Неуплата платежа солидарности за Ярмоленко: Кравчука попросили разобраться с "Динамо"

Неуплата платежа солидарности за Ярмоленко: Кравчука попросили разобраться с "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 10207 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Директор спортивной школы "Юность" обратился с открытым письмом к акционеру столичного ФК "Динамо" Леониду Кравчуку и просит его содействия в решении вопроса выплаты платежа солидарности за трансфер Андрея Ярмоленко, передает УНН со ссылкой на сайт Черниговской федерации футбола.

"После перехода футболиста Андрея Ярмоленко с ФК "Динамо" (Киев) в ФК "Боруссия" (Дортмунд, Германия) СДЮШОР "Юность" (Чернигов), которую я возглавляю, должна была получить от ФК "Динамо" (Киев) платеж солидарности в размере 286 472,6 евро.

... Однако, с сожалением вынужден констатировать, что уже более года СДЮШОР "Юность" не может получить от ФК "Динамо" (Киев) хотя бы какой-то части платежа солидарности после трансфера Андрея Ярмоленко в "Боруссии" (Дортмунд). Эта история неоднократно освещалась в средствах массовой информации, однако никаких сдвигов нет, и, по моему мнению, это пятнает репутацию и имидж клуба, председателем Наблюдательного совета которого Вы являетесь", - говорится в письме за подписью Геннадия Прокоповича.

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Он добавляет, что надеется на реакцию Кравчука.

"Учитывая вашу должность, Ваш высокий авторитет и влиятельность, прошу Вашего содействия в решении законного получения СДЮШОР "Юность" (Чернигов) платежа солидарности от ФК "Динамо" (Киев) за подготовку и воспитание футболиста Андрея Ярмоленко", - сказано в документе.

Напомним, что по факту мошенничества с деньгами, которые так и не были оплачены в пользу детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу "Юность" администрацией столичного ФК "Динамо", открыто уголовное производство. Следствие продолжается почти год, однако ни подозреваемых, ни виновных так и не названо.

Следователи, в частности, выясняют, почему часть платежа солидарности в размере 150 тыс. евро в свое время была перечислена "Динамо" на счета общественной организации "Юность", которая не имеет никакого отношения к спортивной школы "Юность".

В самой школе открыто говорят о нежелании владельца клуба "Динамо" оплатить платеж, а еще ожидают ответную реакцию УЕФА по этому поводу.

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