Школа Ярмоленко до сих пор не получила платежа за трансфер футболиста из "Динамо"

Он напомнил, что согласно решению Палаты споров ФИФА, средства школе "Юность" должна перечислить "Боруссия", однако, пока этого не произошло.

"Мы ждем от "Боруссии" средства. 7 марта они направили на школу письмо - "мы, согласно решению ФИФА, перечислим вам средства - 136 тыс. 500 евро".

Мы предоставили им наши координаты, счет школы, и дали адрес, куда перечислить средства. "Боруссия" наше письмо получила с банковскими реквизитами. Но средства они пока не прислали", - сказал Прокопович.

Как писал УНН, 11 февраля полиция Киева сообщила о завершении досудебного расследования по "трансферному делу" Ярмоленко.

"Обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению соучредителя и главы правления общественной организации (Александра Салия - ред.) направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы", - сообщили правоохранители.

Трансфер Ярмоленко состоялся еще в августе 2017 года. За него черниговская материнская школа футболиста должна была получить от ФК "Динамо" (Киев) платеж солидарности в размере 286,4 тыс. евро. Однако, по неизвестным причинам, часть указанного платежа в 150 тыс. евро "Динамо" в январе 2018 года безосновательно перечислило общественной организации "Черниговский областной футбольный клуб "Юность" (Александра Салия - ред.), которая не имеет никакого отношения к материнской школе футболиста.

По мнению следователей Нацполиции Киева, переброшенные "Динамо" на счет ОО "Клуб "Юность" средства в дальнейшем были обналичены.

Общая сумма трансфера Ярмоленко, по данным СМИ, составила 25 млн евро, которые ООО "Футбольный клуб "Динамо" (Киев) (Украина) совместно с оффшорной компанией "Динамо Киев" (Кипр) ЛТД получили от дортмундской "Боруссии" в полном объеме.

Интересно, что подписывая договор с "Боруссией" о трансфере Ярмоленко, "Динамо" принимало на себя все обязательства по уплате платежей солидарности за футболиста. Более того, руководство столичного клуба, подписывая документы о перечислении 150 тыс. евро на ложную школу - ОО "Клуб Юность", уменьшило сумму солидарного платежа практически в два раза (с 286,4 тыс. евро до 150 тыс. евро).

Добавим, что руководитель ДЮСШ "Юность" неоднократно письменно и публично обращался к "Динамо" и его владельцам - братьям Суркисам - с просьбой выполнить перед школой солидарные обязательства.