Боррель закликає ЄС обмежити імпорт індійського палива з російської нафти - FT

ukru
Ексклюзив
07:03 • 5122 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 19582 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 281002 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 379060 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 310779 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 344678 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 307896 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223542 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207016 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165580 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
745 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 21033 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 24595 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 33112 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 32376 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 30730 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 400072 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 542786 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 575385 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 572240 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 471835 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 9781 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 208210 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 379061 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 177798 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168545 перегляди
Актуальне
Боррель закликає ЄС обмежити імпорт індійського палива з російської нафти - FT

Боррель закликає ЄС обмежити імпорт індійського палива з російської нафти - FT

Київ • УНН

 • 766151 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. ЄС має вжити жорстких заходів щодо Індії, яка перепродає російську нафту як очищене паливо, включаючи дизельне паливо, до Європи, заявив Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Боррель заявив Financial Times, що Брюсселю було відомо, що індійські нафтопереробні заводи купують великі обсяги російської сирої нафти, перш ніж переробляти її в паливо для продажу в Європі, заявивши, що ЄС - вперше - має вжити заходів для зупинки цього.

"Якщо дизель чи бензин потрапляє до Європи... надходить з Індії і виробляється з використанням російської нафти, це, безумовно, є обходом санкцій, і держави-члени повинні вжити заходів", - сказав Боррель.

Індія стала одним із найбільших покупців російської сирої нафти після вторгнення в Україну, а її нафтопереробні заводи одержують великий прибуток, купуючи сиру нафту зі значною знижкою, яку нині в основному заборонено в ЄС, перш ніж продавати паливо за повною ціною до Європи.

Торгівля є законною в умовах санкцій ЄС, але піддається критиці з боку тих, хто хоче, щоб проти росії були введені жорсткіші санкції, і стверджують, що це дозволило москві продовжувати отримувати більші доходи від продажу нафти - найбільшої складової кремлівського бюджету.

Боррель зазначив, що стеля цін, введена G7 і спрямована на обмеження ціни російської сирої нафти для продажу в інші країни 60 доларами за барель, допомогла скоротити доходи росії від нафти, і сказав, що зрозуміло, що Індія хоче скористатися перевагами дешевшої нафти.

"Те, що Індія купує російську нафту, це нормально. І якщо завдяки нашим обмеженням на ціну на нафту Індія може купувати цю нафту набагато дешевше, то що менше грошей отримає росія, то краще", - сказав Боррель.

"Але якщо вони використовують це для того, щоб бути центром, де переробляється російська нафта і продаються нам побічні продукти... ми маємо діяти", - наголосив голова допломатії ЄС.

Коментарі Борреля пролунали напередодні зустрічі у вівторок із міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром, на якій він порушить це питання, сказав він. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді також, ймовірно, зазнає тиску з боку лідерів G7 на саміті в Японії, де ключовою темою обговорення стане боротьба з ухиленням від санкцій, пише газета.

Націлювання на експорт очищеного палива ознаменувало б суттєвою зміною режиму санкцій Заходу, який намагався збалансувати бажання обмежити доходи Ммскви з ризиками втрати надто великої кількості поставок зі світового ринку. Окремо G7 та ЄС готові заборонити імпорт російського газу на маршрутах, де москва вже скоротила постачання, повідомляє FT.

Що стосується нафти, то США особливо стурбовані можливістю зростання цін, що завдасть шкоди світовій економіці і, можливо, навіть принесе москві вищі доходи, навіть якщо обсяги російського експорту впадуть, зазначає газета.

Боррель сказав, що будь-який механізм, щоб зупинити потік російської нафти, має бути реалізований "національною владою", припускаючи, що ЄС може націлитись на покупців індійського очищеного палива, яке, на їхню думку, отримано з російської нафти.

"Якщо вони продають, то це тому, що хтось купує. І ми маємо дивитися, хто купує", - сказав він.

Нагадаємо

У березні Bloomberg повідомляв, що Індія дотримуватиметься санкцій проти росії, у тому числі стелі цін на нафту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.72
Bitcoin
$82,049.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.05
Золото
$3,149.55
Ethereum
$1,804.21