Боррель закликає ЄС обмежити імпорт індійського палива з російської нафти - FT

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Боррель заявив Financial Times, що Брюсселю було відомо, що індійські нафтопереробні заводи купують великі обсяги російської сирої нафти, перш ніж переробляти її в паливо для продажу в Європі, заявивши, що ЄС - вперше - має вжити заходів для зупинки цього.

"Якщо дизель чи бензин потрапляє до Європи... надходить з Індії і виробляється з використанням російської нафти, це, безумовно, є обходом санкцій, і держави-члени повинні вжити заходів", - сказав Боррель.

Індія стала одним із найбільших покупців російської сирої нафти після вторгнення в Україну, а її нафтопереробні заводи одержують великий прибуток, купуючи сиру нафту зі значною знижкою, яку нині в основному заборонено в ЄС, перш ніж продавати паливо за повною ціною до Європи.

Торгівля є законною в умовах санкцій ЄС, але піддається критиці з боку тих, хто хоче, щоб проти росії були введені жорсткіші санкції, і стверджують, що це дозволило москві продовжувати отримувати більші доходи від продажу нафти - найбільшої складової кремлівського бюджету.

Боррель зазначив, що стеля цін, введена G7 і спрямована на обмеження ціни російської сирої нафти для продажу в інші країни 60 доларами за барель, допомогла скоротити доходи росії від нафти, і сказав, що зрозуміло, що Індія хоче скористатися перевагами дешевшої нафти.

"Те, що Індія купує російську нафту, це нормально. І якщо завдяки нашим обмеженням на ціну на нафту Індія може купувати цю нафту набагато дешевше, то що менше грошей отримає росія, то краще", - сказав Боррель.

"Але якщо вони використовують це для того, щоб бути центром, де переробляється російська нафта і продаються нам побічні продукти... ми маємо діяти", - наголосив голова допломатії ЄС.

Коментарі Борреля пролунали напередодні зустрічі у вівторок із міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром, на якій він порушить це питання, сказав він. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді також, ймовірно, зазнає тиску з боку лідерів G7 на саміті в Японії, де ключовою темою обговорення стане боротьба з ухиленням від санкцій, пише газета.

Націлювання на експорт очищеного палива ознаменувало б суттєвою зміною режиму санкцій Заходу, який намагався збалансувати бажання обмежити доходи Ммскви з ризиками втрати надто великої кількості поставок зі світового ринку. Окремо G7 та ЄС готові заборонити імпорт російського газу на маршрутах, де москва вже скоротила постачання, повідомляє FT.

Що стосується нафти, то США особливо стурбовані можливістю зростання цін, що завдасть шкоди світовій економіці і, можливо, навіть принесе москві вищі доходи, навіть якщо обсяги російського експорту впадуть, зазначає газета.

Боррель сказав, що будь-який механізм, щоб зупинити потік російської нафти, має бути реалізований "національною владою", припускаючи, що ЄС може націлитись на покупців індійського очищеного палива, яке, на їхню думку, отримано з російської нафти.

"Якщо вони продають, то це тому, що хтось купує. І ми маємо дивитися, хто купує", - сказав він.

Нагадаємо

У березні Bloomberg повідомляв, що Індія дотримуватиметься санкцій проти росії, у тому числі стелі цін на нафту.