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Боррель призывает ЕС ограничить импорт индийского топлива из российской нефти - FT

Боррель призывает ЕС ограничить импорт индийского топлива из российской нефти - FT

Киев • УНН

 • 766148 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. ЕС должен принять жесткие меры в отношении Индии, которая перепродает российскую нефть как очищенное топливо, включая дизельное топливо, в Европу, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Боррель заявил Financial Times, что Брюсселю было известно, что индийские нефтеперерабатывающие заводы покупают большие объемы российской сырой нефти, прежде чем перерабатывать ее в топливо для продажи в Европе, заявив, что ЕС - впервые - должен принять меры для остановки этого.

"Если дизель или бензин попадает в Европу... поступает из Индии и производится с использованием российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций, и государства-члены должны принять меры", - сказал Боррель.

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти после вторжения в Украину, а ее нефтеперерабатывающие заводы получают большую прибыль, покупая сырую нефть со значительной скидкой, которая сейчас в основном запрещена в ЕС, прежде чем продавать топливо по полной цене в Европу.

Торговля является законной в условиях санкций ЕС, но подвергается критике со стороны тех, кто хочет, чтобы против россии были введены более жесткие санкции, и утверждают, что это позволило москве продолжать получать большие доходы от продажи нефти - крупнейшей составляющей кремлевского бюджета.

Боррель отметил, что потолок цен, введенный G7 и направленный на ограничение цены российской сырой нефти для продажи в другие страны 60 долларами за баррель, помог сократить доходы россии от нефти, и сказал, что понятно, что Индия хочет воспользоваться преимуществами более дешевой нефти.

"То, что Индия покупает российскую нефть, это нормально. И если благодаря нашим ограничениям на цену на нефть Индия может покупать эту нефть намного дешевле, то чем меньше денег получит россия, тем лучше", - сказал Боррель.

"Но если они используют это для того, чтобы быть центром, где перерабатывается российская нефть и продаются нам побочные продукты... мы должны действовать", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Комментарии Борреля прозвучали накануне встречи во вторник с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, на которой он поднимет этот вопрос, сказал он. Премьер-министр Индии Нарендра Моди также, вероятно, подвергнется давлению со стороны лидеров G7 на саммите в Японии, где ключевой темой обсуждения станет борьба с уклонением от санкций, пишет газета.

Нацеливание на экспорт очищенного топлива ознаменовало бы существенным изменением санкционного режима Запада, который пытался сбалансировать желание ограничить доходы москвы с рисками потери слишком большого количества поставок с мирового рынка. Отдельно G7 и ЕС готовы запретить импорт российского газа на маршрутах, где москва уже сократила поставки, сообщает FT.

Что касается нефти, то США особенно обеспокоены возможностью роста цен, что нанесет ущерб мировой экономике и, возможно, даже принесет москве более высокие доходы, даже если объемы российского экспорта упадут, отмечает газета.

Боррель сказал, что любой механизм, чтобы остановить поток российской нефти, должен быть реализован "национальными властями", предполагая, что ЕС может нацелиться на покупателей индийского очищенного топлива, которое, по их мнению, получено из российской нефти.

"Если они продают, то это потому, что кто-то покупает. И мы должны смотреть, кто покупает", - сказал он.

Напомним

В марте Bloomberg сообщал, что Индия будет придерживаться санкций против россии, в том числе потолка цен на нефть.

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