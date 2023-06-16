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Борги із зарплатні освітянам, відновлення доріг та медицина: Шмигаль провів виїздну нараду щодо ситуації на Херсонщині

Київ • УНН

 • 903775 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Уряд провів нараду щодо соціально-економічної ситуації в Херсонській області, на якій обговорили покриття боргів із зарплатні освітянам, відновлення доріг та медицину. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, передає УНН.

Борги із зарплатні освітянам, відновлення доріг та медицина: Шмигаль провів виїздну нараду щодо ситуації на Херсонщині

Цитата

"Провели нараду щодо соціально-економічної ситуації в Херсонській області. Заслухав інформацію щодо проблемних питань", - зазначив прем'єр.

Деталі

Шмигаль розповів, що одним з питань було покриття боргів із заробітної плати перед освітянами, зокрема тими, що безперервно працювали за українськими програмами під час російської окупації. Він поінформував, що дав завдання Міністерству фінансів та Міністерству освіти і науки підготувати всі необхідні документи, щоб закрити борги перед вчителями.

Друге питання, яке розглянули урядовці, - відновлення доріг у Херсоні, деякі з яких були розмиті та зруйновані у підтоплених мікрорайонах міста. За словами Шмигаля, це унеможливлює підвезення критично важливих та необхідних товарів.

"Після відходу води потрібне їх термінове відновлення. Мінінфраструктури спільно з Держагентством відновлення мають взяти ситуацію на контроль", - вказав він.

Крім цього, урядовці підготували плани реагування на випадок спалаху інфекційних захворювань у регіоні через забруднення води унаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС.

"МОЗ у тісній координації з Херсонською ОВА щодо потреб. Лікарні, законтрактовані НСЗУ за пакетом "Готовність до реагування", мають запаси необхідних лікарських засобів", - зауважив прем'єр.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 16 червня приїхав до Миколаєва та ознайомився з планом реалізації проєкту щодо повернення повноцінного водопостачання до міста.

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