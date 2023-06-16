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Долги по зарплате педагогам, восстановление дорог и медицина: Шмыгаль провел выездное совещание по ситуации в Херсонской области

Киев • УНН

 • 903775 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Правительство провело совещание по социально-экономической ситуации в Херсонской области, на котором обсудили покрытие долгов по зарплате педагогам, восстановление дорог и медицину. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает УНН.

Долги по зарплате педагогам, восстановление дорог и медицина: Шмыгаль провел выездное совещание по ситуации в Херсонской области

Цитата

"Провели совещание по социально-экономической ситуации в Херсонской области. Заслушал информацию по проблемным вопросам", - отметил премьер.

Детали

Шмыгаль рассказал, что одним из вопросов было покрытие долгов по заработной плате перед педагогами, в частности теми, которые непрерывно работали по украинским программам во время российской оккупации. Он сообщил, что дал задание Министерству финансов и Министерству образования и науки подготовить все необходимые документы, чтобы закрыть долги перед учителями.

Второй вопрос, который рассмотрели чиновники, - восстановление дорог в Херсоне, некоторые из которых были размыты и разрушены в подтопленных микрорайонах города. По словам Шмыгаля, это делает невозможным подвоз критически важных и необходимых товаров.

"После ухода воды требуется их срочное восстановление. Мининфраструктуры совместно с Госагентством восстановления должны взять ситуацию на контроль", - указал он.

Кроме этого, чиновники подготовили планы реагирования на случай вспышки инфекционных заболеваний в регионе из-за загрязнения воды в результате разрушения плотины Каховской ГЭС.

"Минздрав в тесной координации с Херсонской ОГА относительно потребностей. Больницы, законтрактованные НСЗУ по пакету "Готовность к реагированию", имеют запасы необходимых лекарственных средств", - отметил премьер.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 16 июня приехал в Николаев и ознакомился с планом реализации проекта по возвращению полноценного водоснабжения в город.

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