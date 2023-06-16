Шмигаль приїхав до Миколаєва: ознайомився з реалізацією проєкту з відновлення водопостачання у місті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль приїхав до Миколаєва та ознайомився з планом реалізації проєкту щодо повернення повноцінного водопостачання до міста. Про це прем‘єр повідомив у Telegram, передає УНН.
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"Повноцінне відновлення водопостачання в Миколаєві — один з пріоритетних проєктів відбудови в області",- зазначив Шмигаль.
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Прем'єр-міністр України додав, що внаслідок бойових дій та російських обстрілів торік було пошкоджено лінії водоводу. Відтоді оперативно було забезпечено централізовану подачу технічної води в місто.
"Тепер відновлюємо водопостачання для питних потреб", - сказав Шмигаль.
Як зазначається, минулого тижня Уряд виділив на цей проєкт 120 млн грн. Очікується, що завдяки реалізації проєкту можна досягнути необхідних показників якості питної води та повернути її подачу в Миколаїв.
Також Шмигаль подякував Данії за допомогу з відповідним обладнанням.
Нагадаємо
12 квітня 2022 року через перебитий водогін Дніпро-Миколаїв місто залишилося без централізованого водопостачання.