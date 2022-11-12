У Миколаєві готуються до відновлення водопостачання

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"... вже займаємось відновленням нормального водопостачання в Миколаєві.

Сьогодні фахівці нашого Водоканалу оглянули одну ділянку пошкодженого водогону. Тепер ми розуміємо, яку роботу треба виконати саме там - на місці пориву", - написав Сєнкевич.

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За його словами, далі розмінування і "будемо поступово оглядати весь водогін".

"Але головне, що в нас принаймні є доступ до наших мереж! Тому працюємо, щоб якомога швидше бути з водою!" - резюмував міський голова.

У той же час голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що "російські окупанти не сильно розікрали станцію, яка подавала воду до Миколаєва. Дві з пʼяти точок, які можливо були підірвані ми оглянули".

За його словами, зараз їм допомагає ДСНС, тому що дуже багато там мін.

"Завтра почнемо розміновувати першу точку. Відновлювальні роботи почнуться після розмінування. На ремонт перших двох точок піде близько 15 днів, а далі буде видно. Проте в перспективі чиста вода у Миколаєві буде. Ми розуміємо, що це реально відновити. Засоби й сили для цього є", - резюмував Кім.

Нагадаємо

12 квітня через перебитий водогін Дніпро-Миколаїв місто залишилося без централізованого водопостачання.