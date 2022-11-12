В Николаеве готовятся к возобновлению водоснабжения

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"... уже занимаемся восстановлением нормального водоснабжения в Николаеве.

Сегодня специалисты нашего Водоканала осмотрели один участок поврежденного водопровода. Теперь мы понимаем, какую работу нужно проделать именно там - на месте порыва", - написал Сенкевич.

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По его словам, далее разминирование и "будем постепенно осматривать весь водопровод".

"Но главное, что у нас по крайней мере есть доступ к нашим сетям! Поэтому работаем, чтобы побыстрее быть с водой!" – резюмировал городской голова.

В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что "российские оккупанты не сильно разворовали станцию, которая подавала воду в Николаев. Две из пяти точек, которые, возможно, были взорваны мы осмотрели".

По его словам, сейчас им помогает ГСЧС, потому что очень много там мин.

"Завтра начнем разминировать первую точку. Восстановительные работы начнутся после разминирования. На ремонт первых двух точек уйдет около 15 дней, а дальше будет видно. Однако в перспективе чистая вода в Николаеве будет. Мы понимаем, что это реально восстановить. Средства и силы для этого есть", - резюмировал Ким.

Напомним

12 апреля из-за перебитого водопровода Днепр-Николаев город остался без централизованного водоснабжения.