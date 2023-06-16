Шмыгаль приехал в Николаев: ознакомился с реализацией проекта по восстановлению водоснабжения в городе

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"Полноценное восстановление водоснабжения в Николаеве — один из приоритетных проектов восстановления в области",- отметил Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр Украины добавил, что в результате боевых действий и российских обстрелов в прошлом году были повреждены линии водовода. С тех пор оперативно была обеспечена централизованная подача технической воды в город.

"Теперь восстанавливаем водоснабжение для питьевых нужд", - сказал Шмыгаль.

Как отмечается, на прошлой неделе Правительство выделило на этот проект 120 млн грн. Ожидается, что благодаря реализации проекта можно достичь необходимых показателей качества питьевой воды и вернуть ее подачу в Николаев.

Также Шмыгаль поблагодарил Данию за помощь с соответствующим оборудованием.

Напомним

12 апреля 2022 года из-за перебитого водопровода Днепр-Николаев город остался без централизованного водоснабжения.