Шмыгаль приехал в Николаев: ознакомился с реализацией проекта по восстановлению водоснабжения в городе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приехал в Николаев и ознакомился с планом реализации проекта по возвращению полноценного водоснабжения в город. Об этом премьер сообщил в Telegram, передает УНН.
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"Полноценное восстановление водоснабжения в Николаеве — один из приоритетных проектов восстановления в области",- отметил Шмыгаль.
Детали
Премьер-министр Украины добавил, что в результате боевых действий и российских обстрелов в прошлом году были повреждены линии водовода. С тех пор оперативно была обеспечена централизованная подача технической воды в город.
"Теперь восстанавливаем водоснабжение для питьевых нужд", - сказал Шмыгаль.
Как отмечается, на прошлой неделе Правительство выделило на этот проект 120 млн грн. Ожидается, что благодаря реализации проекта можно достичь необходимых показателей качества питьевой воды и вернуть ее подачу в Николаев.
Также Шмыгаль поблагодарил Данию за помощь с соответствующим оборудованием.
Напомним
12 апреля 2022 года из-за перебитого водопровода Днепр-Николаев город остался без централизованного водоснабжения.