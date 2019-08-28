Болтон про "Північний потік-2": залежність від одного постачальника має негативний вплив на незалежність країни
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон заявив, що США занепокоєнні проектом "Північний потік-2". Про це він повідомив на пресконференції під час візиту до Києва, передає кореспондент УНН.
"Надто велика залежність від однієї країни, одного постачальника має негативний вплив на незалежність країни. Тому ми висловили своє занепокоєння проектом "Північний потік-2". Тому що ми бачимо багато інших можливостей в цьому напрямку. Чи йдеться про залучення нового проекту постачання через Транскаспійський нафтогін, чи про постачання нафти й газу з Азербайджану", - сказав Болтон.
За його словами, енергетична сфера є надзвичайно важливою як для США, України, так і загалом для Європи. Болтон зазначив, що пріоритетом є максимальне розширення джерел постачання, диверсифікація джерел постачання енергії.
Нагадаємо, що російський газопровід "Північний потік-2" будується для поставок газу в Німеччину в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо "Північний потік-2" буде побудований, Росія організує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.
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У Європі проект підтримують Німеччина, Австрія та Норвегія. Прихильники його реалізації зацікавлені в надійних безперебійних поставках газу. Противниками російського проекту виступають Польща, Латвія, Литва, а також Україна.
Як повідомляв УНН, США і Румунія виступили проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", а також інших проектів в енергетичній сфері, які роблять їх партнерів і союзників залежними від російських енергоресурсів.
Наприкінці липня цього року у США підтримали проект санкцій проти "Північного потоку-2".