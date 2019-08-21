США і Румунія виступають проти “Північного потоку — 2” і аналогічних проектів РФ

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сполучені Штати і Румунія виступають проти будівництва газопроводу “Північний потік — 2”, а також інших проектів в енергетичній сфері, які роблять їх партнерів і союзників залежними від російських енергоресурсів. Про це йдеться в поширеній у вівторок Білим домом спільній заяві президентів двох цих країн Дональда Трампа і Клауса Йоханніса за підсумками зустрічі в американській столиці, передає УНН.