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США і Румунія виступають проти “Північного потоку — 2” і аналогічних проектів РФ

США і Румунія виступають проти “Північного потоку — 2” і аналогічних проектів РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сполучені Штати і Румунія виступають проти будівництва газопроводу “Північний потік — 2”, а також інших проектів в енергетичній сфері, які роблять їх партнерів і союзників залежними від російських енергоресурсів. Про це йдеться в поширеній у вівторок Білим домом спільній заяві президентів двох цих країн Дональда Трампа і Клауса Йоханніса за підсумками зустрічі в американській столиці, передає УНН

“Сполучені Штати і Румунія визнають, що енергетична безпека є національною безпекою. Ми підкреслюємо нашу незгоду з „Північним потоком — 2“ і іншими проектами, які роблять наших союзників і партнерів залежними від енергоносіїв з Росії”, — стверджують глави двох держав.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп виступив за повернення РФ в G8.

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Як повідомляв УНН, будівництво російського газопроводу “Північний Потік-2” може бути відкладено на строк до восьми місяців і коштувати додаткових 660 мільйонів євро (740 мільйонів доларів) через перешкоди в отриманні необхідних дозволів від Данії.

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