Лідери Німеччини і Литви обговорили "Північний Потік-2" і Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент Литви Гітанас Науседа в середу прибув з візитом до Німеччини, де вже провів зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель. На зустрічі обговорювалося багато тем, зокрема і ситуація в Україні, заявили обидва лідери за підсумками переговорів, передає УНН з посиланням на литовський телеканал LRT.
Так, канцлер після зустрічі наголосила на необхідності виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
У свою чергу Науседа підтвердив позицію Литви щодо відносин з Росією.
“В обміні думками щодо Росії я повторюю ту позицію, яку Литва займає давно. У той час як відбувається інтервенція в Україну, в той час як існує висока напруженість, в той час як Крим анексований... дуже важко спілкуватися з Росією на найвищому політичному рівні. Хоча, з іншого боку, це не скасовує необхідності економічного і культурного співробітництва”, — сказав президент.
За словами Науседи, при обговоренні України лідери країн розуміли позицію один одного.
Однак щодо трубопроводу “Північний Потік-2” президент Литви висловив “скептицизм” щодо диверсифікації поставок енергії в ЄС, а також необхідність враховувати інтереси України, через яку йде транзит російського газу в Європу.
“Пані Меркель погодилася, що українські інтереси повинні враховуватися”, — сказав Науседа.
Як повідомляв УНН, президент Литви раніше заявив, що не бачить підстав контактувати із Путіним через ситуацію в Україні.