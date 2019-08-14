Лідери Німеччини і Литви обговорили "Північний Потік-2" і Україну

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент Литви Гітанас Науседа в середу прибув з візитом до Німеччини, де вже провів зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель. На зустрічі обговорювалося багато тем, зокрема і ситуація в Україні, заявили обидва лідери за підсумками переговорів, передає УНН з посиланням на литовський телеканал LRT.