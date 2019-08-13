Президент Литви не бачить підстав контактувати з Путіним через ситуацію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент Литви Ґітанас Науседа не бачить жодних підстав для контакту з російським лідером Володимиром Путіним. Про це Науседа розповів литовському телеканалу LRT, повідомляє УНН.
"Про що можна було б зараз говорити з президентом Росії Путіним? Поки у нас така ситуація в Україні, поки у нас триває ескалація напруженості в усьому регіоні, вимовляти просто дипломатичні, приємні слівця я підстав не бачу, а головне - у мене немає на це морального права", - заявив литовський президент.
За його словами, навіть Євросоюз в певному розумінні розколотий у відношенні до Росії, але Литва, маючи з РФ спільний кордон, усвідомлює реальну небезпеку і ризики.
Науседа нагадав, що він не раз закликав не провокувати конфліктів і не кидатися грізними словами - але, на його думку, аби говорити про щось конкретно, "треба мати об'єкт розмови".
Нагадаємо, 12 липня Ґітанас Науседа офіційно обійняв посаду президента Литви.