Президент Литвы не видит оснований контактировать с Путиным из-за ситуации в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа не видит никаких оснований для контакта с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Науседа рассказал литовскому телеканала LRT, сообщает УНН.
"О чем можно было бы сейчас говорить с президентом России Путиным? Пока у нас такая ситуация в Украине, пока у нас продолжается эскалация напряженности во всем регионе, произносить просто дипломатические, приятные словечки я оснований не вижу, а главное - у меня нет на это морального права", - заявил литовский президент.
По его словам, даже Евросоюз в определенном смысле расколот в отношении России, но Литва, имея с РФ общую границу, осознает реальную опасность и риски.
Науседа напомнил, что он не раз призывал не провоцировать конфликтов и не бросаться грозными словами - но, по его мнению, чтобы говорить о чем-то конкретно, "нужно иметь объект разговора".
Напомним, 12 июля Гитанас Науседа официально вступил в должность президента Литвы.