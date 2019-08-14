Лидеры Германии и Литвы обсудили "Северный Поток-2" и Украиной

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа в среду прибыл с визитом в Германию, где уже провел встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. На встрече обсуждалось много тем, в том числе и ситуация в Украине, заявили оба лидера по итогам переговоров, передает УНН со ссылкой на литовский телеканал LRT.