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Болтон не виключає можливість участі США у “нормандському форматі”

Болтон не виключає можливість участі США у “нормандському форматі”

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон не виключає участі США чи Великої Британії у “нормандському форматі” переговорів з врегулювання конфлікту на сході України. Про це Болтон розповів у інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН

“Нормандський формат” може тривати, якщо цього хочуть сторони-учасники. Якщо вони вважають, що це прийнятний шлях, аби рухатися вперед, то США і — я впевнений — Велика Британія — будуть раді взяти в цьому участь. І питання до представників влади України — який шлях, на їхню думку, матиме найбільше переваг. Ми будемо раді їх підтримати“, — зазначив Болтон.

Він додав, що можливість участі США у переговорах президент Зеленський може обговорити зі своїм американським колегою Дональдом Трампом на зустрічі у Варшаві.

“Я думаю, з точки зору США, вирішення питань по Донбасу та Криму, а також глобальніші питання на кшталт ролі Росії у Європі, використання військової сили у післявоєнній Європі — все це для США цікаво. Це не лише європейська тема — це глобальні питання. США брали участь у двох світових війнах на європейському континенті у минулому столітті, саме тому після Другої світової війни ми підтримали створення НАТО — щоби бути певними, що на континенті не трапиться третьої такої війни. Тож я справді вважаю, що США мають великий інтерес у тому, що відбувається між Україною і Росією, тому якщо президент Зеленський вважатиме, що ми маємо брати участь у пошуку виходу з ситуації, що склалася, ми мали б розглянути такий варіант”, — наголосив радник президента США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Болтон: США занепокоєні ситуацією у Чорному морі

Останніми тижнями точаться розмови про те, що після тривалої перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у “нормандському” форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії. Із закликами провести такий саміт виступає президент України Володимир Зеленський. Він також пропонував розширити коло учасників за рахунок керівників Великої Британії і США, але ця пропозиція наразі не знайшла підтримки.

Нагадаємо, 26 серпня президент Франції Еммануел Макрон заявив, що наступні переговори у “нормандському форматі” відбудуться у вересні, однак дати не назвав.

Президент Росії Володимир Путін, зі свого боку, вже заявляв, що може зустрітися з українським керівником тільки за умови, зокрема, прямих переговорів Києва з ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань “ДНР” і “ЛНР”, що визнані в Україні терористичними; дотепер офіційний Київ відкидає таку можливість.

Також помічник російського президента Юрій Ушаков заявляв, що саміт лідерів країн “нормандського формату” має бути ретельно підготовлений і принести результати, а проводити зустріч “просто так” Москва не хотіла б.

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