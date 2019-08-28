Болтон: США занепокоєні ситуацією у Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон у інтерв’ю Радіо Свобода висловив занепокоєння мілітаризацією окупованого Росією Криму та ускладнену цим ситуацією в Чорному морі, передає УНН.
“Ми дуже цим занепокоєні. На Чорному морі є багато союзників-членів НАТО. Ми очікуємо, що по всьому Чорному морю буде збережений доступ для всіх прибережних держав і для інших торговельних сторін, які використовують Чорне море. Те саме стосується й Балтійського моря, те саме стосується Північного Льодовитого океану. Це ті питання, з яких ми з росіянами мали нелегкі дискусії, як і з багатьох інших питань, у яких вони намагаються втрутитися поза тими межами, яких сягають їхні легітимні інтереси”, — наголосив Болтон.
Він додав, що США мали з Росією “деякі дуже відверті дискусії”, що стосувалися контролю над озброєнням, і мають намір продовжувати їх.
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“США будуть захищати свої інтереси в усьому світі, як і інтереси своїх друзів і союзників”, — зазначив радник президента США.
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, ухвалена 17 грудня 2018 року в зв’язку з мілітаризацією окупованого Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території півострова і засуджує нарощування російської військової присутності у Чорному і Азовському морях.
Як повідомляв УНН раніше, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк обговорив з радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном активізацію відносин України та США у сфері національної безпеки.