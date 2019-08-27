Болтон у Києві обговорив "захист промисловості України від дій Китаю"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон на зустрічі з секретарем Ради Національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександром Данилюком в Києві обговорив підтримку євроатлантичної інтеграції України та способи захисту промисловості країни від несумлінної поведінки Китаю. Про це повідомили у вівторок в прес-службі посольства США в Україні, пише УНН.
“Посол Болтон обговорив те, як Сполучені Штати можуть підтримувати зусилля України з більш тісної інтеграції до євроатлантичного співтовариства та захисту промисловості від ризиків недобросовісної економічної поведінки Китаю”, — йдеться в повідомленні посольства в Twitter.
Болтон у вівторок прибув до Києва з офіційним візитом і висловив надію на продуктивні зустрічі з українськими чиновниками.
Як повідомляв УНН раніше, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк обговорив з радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном активізацію відносин України та США у сфері національної безпеки.
(2/2) Посол Болтон обговорив те, як Сполучені Штати можуть підтримувати зусилля України з більш тісної інтеграції до євроатлантичного співтовариства та захисту промисловості від ризиків недобросовісної економічної поведінки Китаю.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 27, 2019