Болтон в Киеве обсудил "защиту промышленности Украины от действий Китая"

“Посол Болтон обсудил, как Соединенные Штаты могут поддержать усилия Украины по более тесной интеграции в евроатлантическое сообщество, а также защиту промышленности от недобросовестного экономического поведения Китая”, — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Болтон во вторник прибыл в Киев с официальным визитом и выразил надежду на продуктивные встречи с украинскими чиновниками.

Как сообщал УНН ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудил с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном активизацию отношений Украины и США в сфере национальной безопасности.

(2/2) Посол Болтон обсудил том, как Соединенные Штаты могут поддерживать усилия Украины по более тесной интеграции в евроатлантического сообщества и защиты промышленности от рисков недобросовестной экономического поведения Китая.